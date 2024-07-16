Підсумки саміту НАТО

Виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії Олена Трегуб. Фото: скріншот

Україна не отримала запрошення вступити до Альянсу під час саміту НАТО у Вашингтоні. Однак натомість отримала чіткий план та обіцянку вступу, пакет допомоги на 40 мільярдів і, до того ж, 20 безпекових угод з різними країнами.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповіла виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії Олена Трегуб.

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Багато українців сподівались на запрошення до Альянсу під час саміту, однак насправді ніхто цього й не очікував, каже Олена Трегуб. Натомість ми отримали нове формулювання про "незворотність" шляху України до НАТО.

"Тобто, що ми будемо в НАТО і що наш шлях в НАТО вже незворотній. Проте також є оці посилання на умови, на виконання реформ для того, щоб туди потрапити", — розповідає пані Олена.

І хоча з політичної точки зору Україна не отримала нічого нового цією обіцянкою. Адже раніше НАТО заявляло про "двері", які є відкритими для Україна, а зараз про "міст" до Альянсу, шлях по якому є невідворотними. Але позитивні речі все ж є.

"Ми отримали якісь нові механізми, ініціативи, там де Ukraine Compact оголосили, де 20 країн з нами підписали безпекові угоди, де говориться конкретно про постачання протиповітряної оборони, літаків, про посилення консультацій з Україною на рівні Україна-НАТО", — додає Олена Трегуб.

Нагадаємо, Україна везе з саміту НАТО у Вашингтоні нові системи ППО Patriot та літаки F-16.

Також зазначимо, що президент США Джо Байден обмовився і випадково назвав українського колегу Володимира Зеленського "президентом Путіним".