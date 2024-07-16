Итоги саммита НАТО

Исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб. Фото: скриншот

Украина не получила приглашения вступить в Альянс во время саммита НАТО в Вашингтоне. Однако получила четкий план и обещание вступления, пакет помощи на 40 миллиардов и, к тому же, 20 сделок безопасности с разными странами.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказала исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб.

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Многие украинцы надеялись на приглашение в Альянс во время саммита, однако на самом деле никто этого и не ожидал, говорит Елена Трегуб. В то же время мы получили новую формулировку о "необратимости" пути Украины в НАТО.

"То есть, что мы будем в НАТО и что наш путь в НАТО уже необратим. Однако также есть эти ссылки на условия, на выполнение реформ для того, чтобы туда попасть", — рассказывает Елена.

И хотя с политической точки зрения Украина не получила ничего нового этим обещанием. Ведь раньше НАТО заявляло о "дверях", которые являются открытыми для Украины, а сейчас о "городах" в Альянс, путь по которому неотвратим. Но положительные вещи все-таки есть.

"Мы получили какие-то новые механизмы, инициативы, там где Ukraine Compact объявили, где 20 стран с нами подписали соглашения о безопасности, где говорится конкретно о поставках противовоздушной обороны, самолетов, об усилении консультаций с Украиной на уровне Украина-НАТО", — добавляет Елена Трегуб.

Напомним, Украина везет с саммита НАТО в Вашингтоне новые системы ПВО Patriot и самолеты F-16.

Также отметим, что президент США Джо Байден оговорился и случайно назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "президентом Путиным".