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Дитина не хотіла їхати до матері в Данію та бажала залишитись з батьком в Україні — що вирішив суд

1 вересня 2024 07:21
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Суд вирішив залишити дитину із батьком в Україні, оскільки хлопчик не хотів повертатись у Данію до матері
Батьки та дитина в суді. Ілюстративне фото: Закон і Бізнес
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Рівненський апеляційний суд розглянув незвичайну сімейну справу: мати просила повернути їй дитину назад до Данії, яка поїхала в Україну до батька і відмовилась повертатись. Приймаючи рішення, суд перш за все врахував бажання самої дитини та умови її проживання з рідними.

Про це повідомляє пресслужба Рівненського апеляційного суду

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, родичі маленького українця розірвали шлюб, але щодо опіки не домовлялись офіційно. Проте дитина продовжувала жити з матір'ю. 

Але на початку широкомасштабного вторгнення Росії жінка разом із сином поїхала до Данії. Проте через деякий час до них приїхав батько та зі згоди дитини забрав її в Україну.

Мати просила повернути їй дитину і відхилити позов про опіку колишнього чоловіка.

Що вирішив суд

Як зазначається у рішенні суду, головним мають бути права дитини та її психологічний комфорт, а також гідний рівень забезпеченості та зацікавленності у піклуванні одного з родичів.

Суд з'ясував, що за час перебування у Данії у дитини не сформувалися сталі соціальні зв’язки в іноземній державі, вона не набула нового звичного для себе та постійного місця проживання, а висновок фахівця за результатами психодіагностичного обстеження на звернення відповідача вказує на травматичний досвід проживання дитини з матір’ю.

Більше того, хлопчик вважає Україну місцем постійного проживання, де за ним здійснюється медичний догляд, що підтверджується відповідними довідками, він має друзів, відвідує заняття з тенісу і має сталі соціальні зв’язки. Після повернення до України хлопчик почав здобувати знання в приватному закладі середньої освіти.

Отже, суд вирішив, що дитину слід залишити із батьком в Україні, тим більше що сам хлопчик відмовлявся повертатись до матері у Данію, а хотів залишитись саме з батьком. 

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