Суд решил оставить ребенка с отцом в Украине, поскольку мальчик не хотел возвращаться в Данию к матери

Родители и ребенок в суде. Иллюстративное фото: Закон и Бизнес

Ровенский апелляционный суд рассмотрел необычное семейное дело: мать просила вернуть ей ребенка обратно в Данию, который уехал в Украину к отцу и отказалась возвращаться. Принимая решение, суд прежде всего учел желание самого ребенка и условия его проживания с родными.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенского апелляционного суда.

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Детали дела

Согласно материалам дела, родственники маленького украинца расторгли брак, но по поводу опеки не договаривались официально. Однако ребенок продолжал жить с матерью.

Но в начале широкомасштабного вторжения России женщина вместе с сыном уехала в Данию. Однако через некоторое время к ним приехал отец и с согласия ребенка забрал его в Украину.

Мать просила вернуть ей ребенка и отклонить иск об опеке бывшего мужа.

Что решил суд

Как отмечается в решении суда, главным должны быть права ребенка и его психологический комфорт, а также достойный уровень жизни и заинтересованности в попечении одного из родственников.

Суд выяснил, что за время пребывания в Дании у ребенка не сформировались устоявшиеся социальные связи в иностранном государстве, он не приобрел нового привычного для себя и постоянного места жительства, а заключение специалиста по результатам психодиагностического обследования на обращение ответчика указывает на травматический опыт проживание ребенка с матерью.

Более того, мальчик считает Украину местом постоянного проживания, где за ним осуществляется медицинский уход, подтверждаемый соответствующими справками, он имеет друзей, посещает занятия по теннису и имеет постоянные социальные связи. После возвращения в Украину мальчик начал получать знания в частном заведении среднего образования.

Суд решил, что ребенка следует оставить с отцом в Украине, тем более что сам мальчик отказывался возвращаться к матери в Данию, а хотел остаться именно с отцом.