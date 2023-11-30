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Дизпаливо на деяких українських АЗС не витримає морозів — де не варто заправлятись

30 листопада 2023 20:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Дизпаливо на деяких українських АЗС не витримає морозів — де не варто заправлятись
Заправка автомобіля. Фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні вже фіксують зниження температури, що негативно впливає на властивості дизельного пального. При морозі паливо низької якості може перетворитися на "кисіль", через що авто перестане їхати.

Про це йдеться у дослідженні Інституту споживчих експертиз.

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Так, ринок палива, зокрема і дизельного, під час війни переформатувався й пережив зміни каналів постачання та дефіциту ресурсу.

Під час дослідження відібрали 19 зразків "звичайного" дизельного пального у низки мереж АЗС України. Всі вони пройшли перевірку на відповідність ДСТУ за найважливішими параметрами: гранична температура фільтрації, температура спалаху в закритому тиглі та вміст сірки.

Зазначається, що паливо з 11 мереж в тому чи іншому параметрі не витримали нормативів профільного ДСТУ. А випробування щодо морозостійкості не пройшли вісім зразків.

Зазвичай норма становить не вище -20°С, на деяких АЗС ці відхилення незначні — SHELL, Neftek, U.GO. Їх дизель можете витримати мороз не більший, ніж -18...-19°С,

Водночас дизпаливо від мережі АВІАС перетвориться на "кисіль" вже при -11°С, BILL OIL  -9°С, а солярка з AMIC застигне вже при -7°С.

Температура спалаху не відповідала нормативу у мережах — AMIC, БРСМ-нафта, BILL OIL, ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ, ПАТРІОТ.

Як уточнюють в Інституті, цей фактор свідчить про не заводське походження пального, що може підвищити ризики його пожежонебезпечності — чим нижча температура спалаху, тим більша ймовірність займання при ДТП.

Нагадаємо, що на українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У четвер, 30 листопада, середні ціни на дизпаливо та бензин трохи впали. Вартість автогазу залишається без змін.

Також ми писали, що у Верховній Раді вважають, що складна ситуація на паливному ринку України через блокування кордону з Польщею невдовзі має стабілізуватися. Влада готується до форс-мажорних ситуацій.

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