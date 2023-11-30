Дизтопливо на некоторых украинских АЗС не выдержит морозов – где не стоит заправляться

Заправка автомобиля. Фото: УНИАН

В Украине уже фиксируют понижение температуры, что негативно влияет на свойства дизельного топлива. При морозе топливо низкого качества может превратиться в "кисель", из-за чего авто перестанет уезжать.

Об этом говорится в исследовании Института потребительских экспертиз.

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Так, рынок топлива, в том числе и дизельного, во время войны переформатировался и пережил изменения каналов и дефицита ресурса.

В ходе исследования отобрали 19 образцов "обычного" дизельного топлива у ряда сетей АЗС Украины. Все они прошли проверку соответствия ДСТУ по важнейшим параметрам: предельная температура фильтрации, температура вспышки в закрытом тигле и содержание серы.

Отмечается, что топливо из 11 сетей в том или ином параметре не выдержали нормативы профильного ДСТУ. А испытания по морозостойкости не прошли восемь образцов.

Обычно норма составляет не выше -20°С, на некоторых АЗС эти отклонения незначительны – SHELL, Neftek, U.GO. Их дизель можете выдержать мороз не больше -18...-19°С,

В то же время дизтопливо от сети АВИАС превратится в "кисель" уже при -11°С, BILL OIL -9°С, а солярка из AMIC застынет уже при -7°С.

Температура вспышки не соответствовала нормативу в сетях – AMIC, БРСМ-нефть, BILL OIL, ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ, ПАТРИОТ.

Как уточняют в Институте, этот фактор свидетельствует о не заводском происхождении топлива, что может повысить риски его пожароопасности — чем ниже температура вспышки, тем больше вероятность возгорания при ДТП.

Напомним, что на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость топлива. В четверг, 30 ноября, средние цены на дизтопливо и бензин немного упали. Стоимость автогаза остается без изменений.

Также мы писали, что в Верховной Раде считают, что сложная ситуация на топливном рынке Украины из-за блокирования границы с Польшей вскоре должна стабилизироваться. Власти готовятся к форс-мажорным ситуациям.