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Для нас байдуже — реакція нардепа на дебати президентів у США

28 червня 2024 20:04
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Дебати Байдена і Трампа - що означають для України
Дебати Байдена і Трампа. Фото: Getty Images
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

У США відбулися дебати між двома президентами — чинним Джо Байденом та його попередником Дональдом Трампом. Ймовірно, що на президентських виборах вони становитимуть одне одному конкуренцію. Але для нас байдуже, хто з них переможе. 

Про це заявив в коментарі Новини.LIVE народний депутат України Олексій Гончаренко. 

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"По завершенню дебатів CNN провели бліц, де 67% глядачів підтримали Трампа, а 33% Байдена. Найбільша боротьба буде за голоси тих, хто ще не визначився. Американські ЗМІ пишуть, що в таборі демократів шоковані. Особливо збентежені донори, вони обговорюють заміну Байдена на іншого кандидата. Але це неможливо зробити без самого рішення Байдена. Час для цього рішення є до конвенції демократів, яка відбудеться у серпні", — сказав Гончаренко. 

Він підкреслив, що під час дебатів Байден і Трамп  звинуватили один одного, що нічого не робили, що кожен з них винен в тому, що почнеться третя світова. Тобто обмінялись взаємними обвинуваченнями. 

"Насправді для нас байдуже, хто саме буде президентом. Для нас найголовніше, щоб Україна була на порядку денному в США, щоб наші питання порушувались, щоб про нас говорили і допомагали", — додав Гончаренко. 

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки відбулися дебати між лідером Джо Байденом та кандидатом у президента Дональдом Трампом. Чинним главою Штатів розчаровані навіть його соратники.

Під час дебатів із президентом США Джо Байденом експрезидент Дональд Трамп заявив, що не вірить у перемогу України у війні з Росією. На його думку, ця війна не мала починатися взагалі. 

Відомо, що основними темами розмови майбутніх суперників на виборах були економіка, соціальна політика та ситуація в Україні.

Джо Байден
США
вибори
дебати
Дональд Трамп

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