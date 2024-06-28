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Для нас все равно — реакция нардепа на дебаты президентов в США

28 июня 2024 20:04
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Дебаты Байдена и Трампа – что означают для Украины
Дебаты Байдена и Трампа. Фото: Getty Images
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В США состоялись дебаты между двумя президентами — действующим Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом. Вероятно, на президентских выборах они будут составлять друг другу конкуренцию. Но для нас все равно, кто из них победит.

Об этом заявил в комментарии Новини.LIVE народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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"По завершении дебатов CNN провели блиц, где 67% зрителей поддержали Трампа, а 33% Байдена. Самая большая борьба будет за голоса тех, кто еще не определился. Американские СМИ пишут, что в лагере демократов шокированы. Особенно смущены доноры, они обсуждают замену на другого кандидата. Но это невозможно сделать без самого решения Байдена. Время для этого решения есть до конвенции демократов, которая состоится в августе", — сказал Гончаренко.

Он подчеркнул, что во время дебатов Байден и Трамп обвинили друг друга, что ничего не делали, что каждый из них виноват в том, что начнется третья мировая. То есть обменялись взаимными обвинениями.

"На самом деле для нас все равно, кто именно будет президентом. Для нас самое главное, чтобы Украина была на повестке дня в США, чтобы наши вопросы поднимались, чтобы о нас говорили и помогали", — добавил Гончаренко.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки состоялись дебаты между лидером Джо Байденом и кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Нынешним главой Штатов разочарованы даже его соратники.

В ходе дебатов с президентом США Джо Байденом экс-президент Дональд Трамп заявил, что не верит в победу Украины в войне с Россией. По его мнению, эта война не должна была начинаться вообще.

Известно, что основными темами разговора будущих соперников были экономика, социальная политика и ситуация в Украине.

Джо Байден
США
выборы
дебаты
Дональд Трамп

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