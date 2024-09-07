У Павлограді зросла кількість постраждалих — нові дані 7 вересня

Наслідки російської атаки в одному з будинків у Павлограді. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські загарбники не припиняють атакувати Дніпропетровську область. Нові факти атак зафіксували у Нікополі, а у Павлограді внаслідок вчорашньої атаки знову зросла кількість постраждалих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За оновленою інформацією ОВА, внаслідок вчорашньої ракетної атаки по Павлограду постраждало 74 людини.

Поранена жінка у Павлограді. Фото: Дніпропетровська ОВА

Жінки біля пошкодженого будинку у Павлограді. Фото: Дніпропетровська ОВА

Окрім того, росіяни від вечора, 6 вересня, атакували Нікополь. Було чотири атаки з дронів-камікадзе та важкої артилерії. Наразі в ОВА з'ясовують наслідки атаки, за попередньою інформацією жертв немає. В інших громадах району обстрілів не зафіксували, як і на решті територій області.

Нагадаємо, в ДСНС показали перші кадри з місця обстрілу у Павлограді.

Водночас у ДСНС розповіли, що внаслідок обстрілу пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 м кв. та врятували з вогню п'ятьох людей.

У Повітряних силах додали, що росіяни вдарили по місту п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей Росії.