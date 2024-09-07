В Павлограде возросло количество пострадавших — новые данные 7 сентября

Последствия российской атаки в одном из зданий в Павлограде. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские захватчики не перестают атаковать Днепропетровскую область. Новые факты атак зафиксировали в Никополе, а в Павлограде в результате вчерашней атаки снова возросло количество пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По обновленной информации ОВА, в результате вчерашней ракетной атаки по Павлограду пострадали 74 человека.

Раненая женщина в Павлограде. Фото: Днепропетровская ОВА

Женщины возле поврежденного дома в Павлограде. Фото: Днепропетровская ОВА

Кроме того, россияне с вечера, 6 сентября, атаковали Никополь. Было четыре атаки из дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии. Пока в ОВА выясняют последствия атаки, по предварительной информации жертв нет. В других громадах района обстрелы не зафиксировали, как и на остальных территориях области.

Напомним, в ГСЧС показали первые кадры с места обстрела в Павлограде. Там рассказали, что в результате атаки поврежден пятиэтажный жилой дом.

В то же время в ГСЧС рассказали, что в результате обстрела поврежден пятиэтажный жилой дом. Пожарные ликвидировали пожар на площади 50 м кв. и спасли из огня пять человек.

В Воздушных силах добавили, что россияне ударили по городу пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей России.