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До 12 годин без світла — гендиректор Yasno спрогнозував зимові відключення електрики

29 червня 2024 11:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Гендиректор Yasno Коваленко спрогнозував зимові відключення світла
Зимовий блекаут у Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні взимку можуть вимикати світло до 12 годин на добу. І це лише за базовим сценарієм, тоді як остаточні попередні підрахунки можна буде зробити в серпні.

Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в інтерв'ю delo.ua

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За словами Коваленка, таке явище можливе, якщо дефіцит енергосистеми в Україні перевалить за 30%.

"Мій базовий прогноз — в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз — 12 годин без світла", — сказав він.

Коваленко підкреслив, що про фінальні прогнози можна буде говорити в серпні, коли стануть відомі перші попередні підрахунки. При цьому прогнози відключень можуть як покращитися, так і погіршитися, залежно від того, скільки зруйнованих електростанцій вдасться відновити до періоду холодів та наскільки холодною буде зима 2024-2025.

Нагадаємо, раніше в Укренерго порекомендували засоби підготовки до зимових відключень електрики, зокрема, для мешканців будинків, де опалення залежне від електроенергії.

Водночас, за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, після завершення ремонтів та відновлення енергосистеми наприкінці серпня світло вимикатимуть до 4-6 годин на добу.

електроенергія
Україна
зима
електропостачання
відключення світла
світло
сфера послуг

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