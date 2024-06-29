Гендиректор Yasno Коваленко спрогнозировал зимние отключения света

Зимний блэкаут в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине зимой могут отключать свет до 12 часов в сутки. И это только по базовому сценарию, в то время как окончательные предварительные подсчеты можно будет сделать в августе.

Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в интервью delo.ua.

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По словам Коваленко, такое явление возможно, если дефицит энергосистемы в Украине перевалит за 30%.

"Мой базовый прогноз — в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это значит для потребителей? Если заживят критическую инфраструктуру и уже потом остатки будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз — 12 часов без света", — сказал он.

Коваленко подчеркнул, что о финальных прогнозах можно будет говорить в августе, когда станут известны первые предварительные подсчеты. При этом прогнозы отключений могут как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от того, сколько разрушенных электростанций удастся восстановить до периода холодов, и насколько холодной будет зима 2024-2025.

Напомним, ранее в Укрэнерго порекомендовали средства подготовки к зимним отключениям электричества, в частности, для жильцов домов, где отопление зависит от электроэнергии.

В то же время, по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко после завершения ремонтов и восстановления энергосистемы, в конце августа свет будут выключать до 4-6 часов в сутки.