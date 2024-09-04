Пем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс прибув до Києва для зустрічі із Зеленським

Саймон Гарріс. Фото: todayfm

В Україну 4 вересня прибув прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс. Мета — двостороння зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Саймон Гарріс у Києві — мета візиту

За інформацією ірландського видання RTE, прем'єр-міністр Ірландії та Президент України обговорюватимуть війну Росії проти України, підтримку України з боку Євросоюзу та заявку Києва на вступ до ЄС.

У своєму виступі напередодні візиту в Україну Саймон Гарріс згадав ракетний удар Росії по Полтаві, внаслідок якого загинули щонайменше 53 людини та 271 постраждала.

За словами Гарріса, військовий удар Росії і вбивство десятків людей у Полтаві у вівторок є жахливим нагадуванням про загрозу, з якою Україна стикається щодня.

Повідомляється, що Зеленський та Гарріс підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Україною та Ірландією.