Пем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс прибув до Києва для зустрічі із Зеленським

До Києва прибув прем'єр-міністр Ірландії — мета візиту
В Україну 4 вересня прибув прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс. Мета — двостороння зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Про це повідомили Новини.LIVE.
Саймон Гарріс у Києві — мета візиту
За інформацією ірландського видання RTE, прем'єр-міністр Ірландії та Президент України обговорюватимуть війну Росії проти України, підтримку України з боку Євросоюзу та заявку Києва на вступ до ЄС.
У своєму виступі напередодні візиту в Україну Саймон Гарріс згадав ракетний удар Росії по Полтаві, внаслідок якого загинули щонайменше 53 людини та 271 постраждала.
За словами Гарріса, військовий удар Росії і вбивство десятків людей у Полтаві у вівторок є жахливим нагадуванням про загрозу, з якою Україна стикається щодня.
Повідомляється, що Зеленський та Гарріс підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Україною та Ірландією.
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