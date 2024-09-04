Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис прибыл в Киев для встречи с Зеленским

В Киев прибыл премьер-министр Ирландии — цель визита
В Украину 4 сентября прибыл премьер-министр Ирландии Саймон Харрис. Цель — двусторонняя встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Саймон Харрис в Киеве — цель визита
По информации ирландского издания RTE, премьер-министр Ирландии и Президент Украины будут обсуждать войну России против Украины, поддержку Украины со стороны Евросоюза и заявку Киева на вступление в ЕС.
В своем выступлении накануне визита в Украину Саймон Харрис вспомнил ракетный удар России по Полтаве, в результате которого погибли по меньшей мере 53 человека погибли и 271 пострадал.
По словам Харриса, военный удар России и убийство десятков людей в Полтаве во вторник является ужасным напоминанием об угрозе, с которой Украина сталкивается ежедневно.
Сообщается, что Зеленский и Харрис подпишут меморандум о взаимопонимании относительно нового двустороннего соглашения между Украиной и Ирландией.
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