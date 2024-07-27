Поки що планується, що у серпні Моді та Зеленський говоритимуть про розвиток взаємовідносин між двома країнами

Нарендра Моді та Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Можливо вже у серпні Київ з офіційним візитом відвідає прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Поки що з дипломатичних джерел Індії не має інформації, чи будуть посадовці обговорювати агресію Росії проти України.

Про це 27 липня, у суботу пише азійське видання Wion.

Читайте також:

Про що говоритимуть Зеленський та Моді

Офіційною темою візиту поки що названо обговорення "подальшого розвитку двосторонніх відносин". Про сам візит у соцмережі X написав голова КМЄС Джайшанкар.

Повідомлення про тему візит Моді до Києва

Це повідомлення з'явилось після розмови між двома сторонами. Доктор Джайшанкар і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Аджит Довал і його український колега Андрій Єрмак провели телефонні переговори.

Прем'єр-міністр Моді зустрівся із Зеленським у червні в Італії на полях саміту G7. Під час цієї зустрічі обидві сторони обговорили поточну ситуацію в Україні, причому прем’єр-міністр Індії наголосив на "діалозі та дипломатії". Прем’єр-міністр "знову заявив, що Індія продовжуватиме робити все можливе для підтримки мирного вирішення проблеми".

Раніше ми повідомляли, що Індія входить до переліку найбільших імпортерів товарів через одеську митницю.

Також ми повідомляли, що через порт анексованого Севастополя Росія вивозить крадене зерно з українських окупованих територій. Далі збіжжя вона продає на міжнародні ринки як своє. Основні покупці — це Туреччина, Сирія, Індія та навіть Африка.