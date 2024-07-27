Пока что планируется, что в августе Моди и Зеленский будут говорить о развитии взаимоотношений между двумя странами.

Нарендра Моди и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Возможно, уже в августе Киев с официальным визитом посетит премьер-министр Индии Нарендра Моди. Пока из дипломатических источников Индии нет информации, будут ли чиновники обсуждать агрессию России против Украины.

Об этом 27 июля, в субботу пишет азиатское издание Wion.

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Официальной темой визита пока названо обсуждение "дальнейшего развития двусторонних отношений". О самом визите в соцсети X написал глава КМЕС Джайшанкар.

Сообщение о теме визит Моде в Киев

Это сообщение появилось после разговора между двумя сторонами. Доктор Джайшанкар и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Аджит Довал и его украинский коллега Андрей Ермак провели телефонные переговоры.

Премьер-министр Моди встречался с Зеленским в июне в Италии на полях саммита G7. Во время этой встречи обе стороны обсудили текущую ситуацию в Украине, причем премьер-министр Индии отметил, что Индия "будет продолжать делать все возможное для поддержания мирного решения проблемы".

Ранее мы сообщали, что Индия входит в список крупнейших импортеров товаров через одесскую таможню.

Также мы сообщали, что через порт аннексированного Севастополя Россия вывозит украденное зерно с украинских оккупированных территорий. Дальше зерно она продает на международные рынки как свое. Основные покупатели – это Турция, Сирия, Индия и даже Африка.