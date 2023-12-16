До України вдалося повернути ще трьох дітей, — Єрмак

Діти, яких повернули в Україну та представник Офісу Омбудсмана України. Фото: Офіс Омбудсмана

До України вдалося повернути ще трьох дітей. Двоє з них перебували на тимчасово окупованих територіях, а ще один — на території Росії.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

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Повернення дітей в Україну

За словами Єрмака, наразі триває виконання задачі Президента України Володимира Зеленського. Він наголосив, що наші діти повертаються додому.

"Спільними зусиллями нашої команди і Омбудсмана України Дмитра Лубінця за посередництва Держави Катар ми повертаємо трьох дітей", — розповів Єрмак.

Двоє з них повернулись до мами — це діти 2008-го і 2012-го років народження, яких вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій. Третя дитина перебувала на території країни-агресора та возз'єдналася зі своєю матірʼю на території Грузії.

"Всі вони вже вдома зі своїми рідними. Завдання від Володимира Зеленського — повернути всіх. І ми це зробимо", — додав Єрмак.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни знищують у депортованих дітей будь-які спогади про Україну, тому їх потрібно якомога швидше повертати на рідну землю. Зазначається, що Росія створює цілі системи, які налаштовують неповнолітніх проти нашої держави.

Також ми писали, Президент України Володимир Зеленський заявив, що насильницька депортація — один із найбільш цинічних злочинів війни Росії проти України. Це чітка геноцидна політика країни-терористки.