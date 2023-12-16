В Украину удалось вернуть еще троих детей, — Ермак

Дети, которых вернули в Украину и представитель Офиса Омбудсмана Украины. Фото: Офис Омбудсмана

В Украину удалось вернуть еще троих детей. Двое из них находились на временно оккупированных территориях, а еще один — на территории России.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

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Возвращение детей в Украину

По словам Ермака, продолжается выполнение задачи Президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что наши дети возвращаются домой.

"Совместными усилиями нашей команды и Омбудсмана Украины Дмитрия Лубинца при посредничестве Государства Катар мы возвращаем троих детей", — рассказал Ермак.

Двое из них вернулись к маме — это дети 2008-го и 2012-го годов рождения, которых удалось вывезти с временно оккупированных территорий. Третий ребенок находился на территории страны-агрессора и воссоединился со своей матерью на территории Грузии.

"Все они уже дома со своими родными. Задача от Владимира Зеленского — вернуть всех. И мы это сделаем", — добавил Ермак.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россияне уничтожают у депортированных детей какие-либо воспоминания об Украине, поэтому их нужно как можно скорее возвращать на родную землю. Отмечается, что Россия создает целые системы, которые настраивают несовершеннолетних против нашего государства.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что насильственная депортация — одно из наиболее циничных преступлений войны России против Украины. Это четкая геноцидная политика страны-террористки.