Убивство посадовця Максима Денщіка у Запоріжжі — правоохоронці затримали причетного

Підозрюваний у приміщенні суду. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Поліція затримала громадянина, який є причетним до вбивства посадовця Запорізької міської ради. Наразі чоловік перебуває під вартою, його спільник і далі перебуває у розшуку.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у понеділок, 1 липня.

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Затримали підозрюваного в убивстві посадовця

Прокуратура оголосила про підозру громадянину, причетному до умисного вбивства посадовця Запорізької міської ради.

Слідство повідомляє, що 11 червня 2024 року вранці біля під’їзду багатоповерхівки центрального району Запоріжжя невідомий стріляв в очільника одного з департаментів міської ради. Від отриманих поранень потерпілий помер у лікарні.

Відомо, що протягом декількох днів зловмисники відслідковували жертву та готувалися вчинити замах. У день злочину в спланований час кілери чекали на посадовця біля його будинку. Коли той вийшов з під’їзду, один з чоловіків здійснив п’ять пострілів з вогнепальної зброї.

Слідчі дії поліції

Правоохоронці допитали понад 1500 людей, які могли бути свідками вбивства. Також було відпрацьовано відеозаписи майже 140 камер відеоспостереження.

Масштабна робота тривала понад два тижні. У результаті проведеного комплексу слідчо-оперативних заходів були встановлені двоє фігурантів справи — чоловіки 21 та 33 років, обидва — мешканці інших регіонів країни.

У рамках скоординованих спільних дій правоохоронці встановили особу чоловіка, який стріляв, та його співучасника. Вчинивши злочин вони залишили Запоріжжя та переховувались на території інших областей.

Затриманому чоловіку повідомлено про підозру. Наразі він перебуває під вартою згідно з рішенням суду. Стрілка оголошено в розшук.

Підозрюваного привели до суду. Фото: Національна поліція

Зловмисник у камері відеоспостереження. Фото: Національна поліція

Правоохоронці затримали підозрюваного. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, колишній посадовець Запорізької міської ради отримав чотири кулі в область живота, після чого був ушпиталений, однак помер у лікарні.

Крім того, низка Telegram-каналів поширили відео, як ймовірний вбивця тікає з місця злочину у Запоріжжі.