Убийство чиновника Максима Денщика в Запорожье — правоохранители задержали причастного

Подозреваемый в помещении суда. Фото: Запорожская областная прокуратура

Полиция задержала гражданина, причастного к убийству чиновника Запорожского городского совета. Пока мужчина находится под стражей, его сообщник и дальше находится в розыске.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в понедельник, 1 июля.

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Задержали подозреваемого в убийстве чиновника

Прокуратура объявила о подозрении гражданину, причастному к умышленному убийству чиновника Запорожского городского совета.

Следствие сообщает, что 11 июня 2024 года утром у подъезда многоэтажки центрального района Запорожья неизвестный стрелял в главу одного из департаментов городского совета. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице.

Известно, что в течение нескольких дней злоумышленники отслеживали жертву и готовились покушать. В день преступления в спланированное время киллеры ждали чиновника возле его дома. Когда тот вышел из подъезда, один из мужчин произвел пять выстрелов из огнестрельного оружия.

Следственные действия полиции

Правоохранители допросили более 1500 человек, которые могли быть свидетелями убийства. Также были отработаны видеозаписи почти 140 камер видеонаблюдения.

Масштабная работа продолжалась более двух недель. В результате проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий были установлены два фигуранта дела — мужчины 21 и 33 лет, оба — жители других регионов страны.

В рамках скоординированных совместных действий правоохранители установили личность стрелявшего мужчину и его соучастника. Совершив преступление, они покинули Запорожье и скрывались на территории других областей.

Задержанному мужчине доложено о подозрении. В настоящее время он находится под стражей по решению суда. Стрелка объявили в розыск.

Подозреваемый был приведен в суд. Фото: Национальная полиция

Злоумышленник в камере видеонаблюдения. Фото: Национальная полиция

Правоохранители задержали подозреваемого. Фото: Национальная полиция

Напомним, бывший чиновник Запорожского городского совета получил четыре пули в область живота, после чего был госпитализирован, однако скончался в больнице.

Кроме того, ряд Telegram-каналов распространили видео, как вероятный убийца сбегает с места преступления в Запорожье.