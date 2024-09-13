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Допомагала ухилянтам утекти до Польщі — на Волині затримали прикордонницю

13 вересня 2024 13:14
Валерія Барановська - редактор
На Волині прикордонниця допомагала військовозобов'язаним незаконно перетнути кордон
Прикордонниця на пункті пропуску. Ілюстративне фото: Depositphotos
Валерія Барановська - редактор

Прикордонницю на Волині підозрюють у незаконному переправленні військовозобов'язаних до Польщі через офіційні пункти пропуску. Підозрюваній загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба прокуратури у сфері оборони Західного регіону у п'ятницю, 13 вересня.

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За даними слідства, 26-річна молодша інспекторка прикордонної служби на Волині налагодила канал незаконного систематичного переправлення військовозобов'язаних до Польщі через офіційні пункти пропуску.

"Встановлено, що, попри відсутність законних підстав на виїзд за кордон, прикордонниця дозволяла окремим чоловікам призовного віку, у яких перевіряла документи, покидати країну під час війни", — зазначили в прокуратурі. 

Підозрювана не вносила щодо таких осіб відомості до системи "Гарт-1", тому ті могли безперешкодно перетнути кордон. 

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність службовиці та повідомили їй про підозру. Санкція статті передбачає від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Допомагала ухилянтам втікти до Польщі — на Волині затримали прикордонницю - фото 1
Допис прокуратури. Фото: скриншот

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Польща кордон прикордонники Волинська область прокуратура ухилянти

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