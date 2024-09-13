На Волині прикордонниця допомагала військовозобов'язаним незаконно перетнути кордон

Прикордонниця на пункті пропуску. Ілюстративне фото: Depositphotos

Прикордонницю на Волині підозрюють у незаконному переправленні військовозобов'язаних до Польщі через офіційні пункти пропуску. Підозрюваній загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба прокуратури у сфері оборони Західного регіону у п'ятницю, 13 вересня.

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Прикордонницю підозрюють у переправленні військовозобов’язаних до Польщі

За даними слідства, 26-річна молодша інспекторка прикордонної служби на Волині налагодила канал незаконного систематичного переправлення військовозобов'язаних до Польщі через офіційні пункти пропуску.

"Встановлено, що, попри відсутність законних підстав на виїзд за кордон, прикордонниця дозволяла окремим чоловікам призовного віку, у яких перевіряла документи, покидати країну під час війни", — зазначили в прокуратурі.

Підозрювана не вносила щодо таких осіб відомості до системи "Гарт-1", тому ті могли безперешкодно перетнути кордон.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність службовиці та повідомили їй про підозру. Санкція статті передбачає від трьох до п'яти років позбавлення волі.