На Волыни пограничница помогала военнообязанным незаконно пересечь границу

Пограничник на пункте пропуска. Иллюстративное фото: Depositphotos

Пограничника на Волыни подозревают в незаконной переправке военнообязанных в Польшу из-за официальных пунктов пропуска. Подозреваемой грозит от трех до пяти лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в сфере обороны Западного региона в пятницу, 13 сентября.

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Пограничника подозревают в переправке военнообязанных в Польшу

По данным следствия, 26-летний младший инспектор пограничной службы на Волыни наладила канал незаконной систематической переправки военнообязанных в Польшу через официальные пункты пропуска.

"Установлено, что, несмотря на отсутствие законных оснований на выезд за границу, пограничник разрешала отдельным мужчинам призывного возраста, у которых проверяла документы, покидать страну во время войны", — отметили в прокуратуре.

Подозреваемая не вносила в отношении таких лиц сведения в систему "Гарт-1", поэтому те могли беспрепятственно пересечь границу.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность служащей и сообщили ей о подозрении. Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.