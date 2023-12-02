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Допомагала вивозити українських дітей — Червоний Хрест призупинив членство Білорусі

2 грудня 2023 01:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Допомагала вивозити українських дітей — Червоний Хрест призупинив членство Білорусі
Очільник білоруського Хреста Дмитро Шевцов. Фото: Belta.by
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Міжнародній федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця заявили, що призупинили членство Білорусі. Напередодні очільник білоруського Хреста Дмитро Шевцов визнав причетність до викрадення українських дітей, яке маскували як "вивезення на оздоровлення".

Про виключення повідомила пресслужба Червоного Хреста.

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Зазначається, білоруська організація не зможе брати участь у Генеральній асамблеї МФЧХ, голосувати чи бути обраним на будь-яких статутних засіданнях. Як наслідок — білоруський Червоний Хрест позбавлять будь-якого фінансування.

"Причиною виключення є те, що білоруський Червоний Хрест не виконав вимогу про звільнення свого генсекретаря Дмитра Шевцова", — мовиться в повідомленні.

За словами самого Шевцова, він обурюється через те, що Білорусь звинувачують у викраданні дітей, які як кажуть в країні, приїжджають туди "на оздоровлення".

"І чесно кажучи, річ у тому, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому — і бере, і братиме — активну участь", — зауважив він.

Крім того, під час минулої поїздки на окуповану територію України білоруське опозиційне видання писало, що Шевцова помітили у камуфляжі з буквою Z на рукаві, в той час як у статуті ЧХ вимагають від учасників організації зберігати нейтралітет. 

Нагадаємо, у білоруському Червоному Хресті підтвердили, що допомагають вивозити українських дітей з окупованих територій до Білорусі. 

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