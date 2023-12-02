Помогала вывозить украинских детей — Красный Крест приостановил членство Беларуси
В Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявили, что приостановили членство Беларуси. Накануне глава белорусского Креста Дмитрий Шевцов признал причастность к похищению украинских детей, которое маскировали как "вывоз на оздоровление".
Об исключении сообщила пресс-служба Красного Креста.
Беларусь подтвердила участие в похищении украинских детей
Отмечается, что белорусская организация не сможет участвовать в Генеральной ассамблее МФКК, голосовать или быть избранным на каких-либо уставных заседаниях. Как следствие, белорусский Красный Крест лишат любого финансирования.
"Причиной исключения является то, что белорусский Красный Крест не выполнил требование об увольнении своего генсекретаря Дмитрия Шевцова ", — говорится в сообщении.
По словам самого Шевцова, он возмущается тем, что Беларусь обвиняют в похищении детей, которые, как говорят в стране, приезжают туда "на оздоровление".
"И честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом — и принимает, и будет принимать активное участие", — отметил он.
Кроме того, во время прошлой поездки на оккупированную территорию Украины белорусское оппозиционное издание писало, что Шевцов был замечен в камуфляже с буквой Z на рукаве, в то время как в уставе ЧХ требуют от участников организации сохранять нейтралитет.
Напомним, в белорусском Красном Кресте подтвердили, что помогают вывозить украинских детей с оккупированных территорий в Беларусь.
Читайте Новини.LIVE!