Помогала вывозить украинских детей — Красный Крест приостановил членство Беларуси

Глава белорусского Креста Дмитрий Шевцов. Фото: Belta.by

В Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявили, что приостановили членство Беларуси. Накануне глава белорусского Креста Дмитрий Шевцов признал причастность к похищению украинских детей, которое маскировали как "вывоз на оздоровление".

Об исключении сообщила пресс-служба Красного Креста.

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Отмечается, что белорусская организация не сможет участвовать в Генеральной ассамблее МФКК, голосовать или быть избранным на каких-либо уставных заседаниях. Как следствие, белорусский Красный Крест лишат любого финансирования.

"Причиной исключения является то, что белорусский Красный Крест не выполнил требование об увольнении своего генсекретаря Дмитрия Шевцова ", — говорится в сообщении.

По словам самого Шевцова, он возмущается тем, что Беларусь обвиняют в похищении детей, которые, как говорят в стране, приезжают туда "на оздоровление".

"И честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом — и принимает, и будет принимать активное участие", — отметил он.

Кроме того, во время прошлой поездки на оккупированную территорию Украины белорусское оппозиционное издание писало, что Шевцов был замечен в камуфляже с буквой Z на рукаве, в то время как в уставе ЧХ требуют от участников организации сохранять нейтралитет.

Напомним, в белорусском Красном Кресте подтвердили, что помогают вывозить украинских детей с оккупированных территорий в Беларусь.