У Луцьку судили учасників злочинної групи, яка допомагала ухилитися від мобілізації

Затримання підсудних. Фото: Національна поліція

Луцький міськрайонний суд Волинської області розглянув справу проти групи осіб, які за гроші допомагали ухилянтам уникати призову та зніматися з розшуку. До числа обвинувачених потрапили командир взводу однієї з військових частин та службовці обласного і міського ТЦК та СП.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Злочинна група, яка організувала корупційну схему, вимагали гроші від чоловіків призовного віку, які не з'явилися до ТЦК після отримання повісток. Обвинувачені, використовуючи своє службове становище, обіцяли "вирішити питання" щодо зняття осіб з розшуку, що дозволяло їм уникнути призову та відповідальності.

Організатором корупційної схеми виявився один з співробітників ТЦК, який отримував інформацію про розшукуваних осіб від Луцького управління поліції. 15 травня його разом з двома спільниками затримали при отриманні хабаря на суму 3 000 доларів США. Як встановило слідство, загальна сума отриманих хабарів склала 6 000 доларів. Під час обшуків у них були знайдені гроші, мобільні телефони, службова документація та записи з нотатками.

Рішення суду

Усі обвинувачені визнали свою провину та уклали угоду з прокурором. Суд визначив наступні штрафи: 79 900 гривень для командира взводу, 51 000 гривень для працівниці ТЦК та 127 500 гривень для організатора групи.