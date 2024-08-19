В Луцке судили участников преступной группы, которая помогала уклониться от мобилизации

Задержание подсудимых. Фото: Национальная полиция

Луцкий горрайонный суд Волынской области рассмотрел дело против группы лиц, которые за деньги помогали уклонистам избегать призыва и сниматься с розыска. В число обвиняемых попал командир взвода одной из воинских частей и служащие областного и городского ТЦК и СП.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Преступная группа, организовавшая коррупционную схему, потребовала деньги от мужчин призывного возраста, которые не явились в ТЦК после получения повесток. Обвиняемые, используя свое служебное положение, обещали "решить вопрос" по снятию розыска, что позволяло им избежать призыва и ответственности.

Организатором коррупционной схемы оказался один из сотрудников ТЦК, получавший информацию о разыскиваемых лицах от Луцкого управления полиции. 15 мая его вместе с двумя сообщниками задержали при получении взятки на сумму 3 000 долларов США. Как установило следствие, общая сумма полученных взяток составила 6 000 долларов. В ходе обысков у них были найдены деньги, мобильные телефоны, служебная документация и записи с заметками.

Решение суда

Все обвиняемые признали свою вину и заключили соглашение с прокурором. Суд определил следующие штрафы: 79 900 гривен для командира взвода, 51 000 гривен для работницы ТЦК и 127 500 гривен для организатора группы.