ДБР завершило розслідування щодо військових, які допомогли втекти підозрюваним у розстрілі поліцейських

Підозрювані. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі двох військових, які сприяли втечі підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Обвинувальні акти передані до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР у середу, 24 липня.

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Деталі справи

Зазначимо, що 20 квітня 2024 року після розстрілу поліцейських злочинці спробували втекти за межі країни та звернулися за допомогою до двох своїх знайомих військових. Один з них також самовільно покинув свою військову частину в Одеській області.

Незважаючи на те, що вся країна була поінформована про розшук батька і сина, які підозрювалися у вбивстві правоохоронця, деякі люди вирішили надати їм допомогу. Один з них надав автомобіль для втечі за кордон, інший поїхав за закордонними паспортами та мобільним телефоном, які потім передав нападникам.

Вже 24 квітня 2024 року співробітники ДБР затримали одного з військових, який сприяв втечі підозрюваних і самовільно залишив свою військову частину.

Нагадаємо, житель Львівської області через суд домігся звільнення з військової служби. Його батько має другу групу інвалідності. Раніше він подавав рапорт до військової частини, проте його не було розглянуто.

Раніше ми писали, що у Львівській області командира зведеного підрозділу однієї з військових частин визнали винним у незаконному копіюванні службової інформації. Суд призначив військовому штраф.