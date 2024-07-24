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Помогли скрыться подозреваемым в расстреле полицейских — ГБР завершило расследование

24 июля 2024 18:52
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
ДБР завершило расследование в отношении военных, которые помогли бежать подозреваемым в расстреле полицейских
Подозреваемые. Фото: ГБР
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по делу двух военных, способствовавших бегству подозреваемых в расстреле полицейских в Винницкой области. Обвинительные акты переданы в суд.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в среду, 24 июля.

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Детали дела

Отметим, что 20 апреля 2024 года, после расстрела полицейских, преступники попытались скрыться за пределы страны и обратились за помощью к двум своим знакомым военным. Один из них тоже самовольно покинул свою воинскую часть в Одесской области.

Несмотря на то, что вся страна была проинформирована о розыске отца и сына, подозреваемых в убийстве правоохранителя, некоторые люди решили оказать им помощь. Один из них предоставил автомобиль для побега за границу, другой уехал по загранпаспортам и мобильному телефону, которые затем передал нападающим.

Уже 24 апреля 2024 года сотрудники ГБР задержали одного из военных, способствовавшего бегству подозреваемых и самовольно покинувшего свою воинскую часть.

Напомним, житель Львовской области через суд добился увольнения с военной службы. Его отец имеет вторую группу инвалидности. Ранее он подавал рапорт в воинскую часть, однако он не был рассмотрен.

Ранее мы писали, что во Львовской области командира сводного подразделения одной из воинских частей сочли виновным в незаконном копировании служебной информации. Суд назначил военному штраф.

суд ГБР полиция Украина Винницкая область подозрение

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