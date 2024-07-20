Оренда будинку з Басейном у Києві 2024 - ціни та порівняння

Дорожче, ніж тиждень в Іспанії — шокуючі ціни за оренду будинку з басейном у Києві лише за день
Аномальна спека у столиці породжує бажання бути ближчими до води, тому всі пляжі та басейни міста переповнені, особливо на вихідних. Цього літнього сезону неможливо забронювати через брак місць навіть приватні будинки з басейном. Але якщо вам пощастило знайти вільну дату, то за одну добу відпочинку вам доведеться заплатити середню зарплату по Києву. Відпочити на чиїйсь дачі в столиці дорожче, ніж на віллі в Іспанії.
Порівняння цін — у матеріалі Новини.LIVE.
Оренда будинку з басейном у Києві
Будинків з басейном у Києві достатньо, чи не в кожному приватному секторі можна знайти подібні пропозиції — на Осокорках, Деміївській, Солом’янці, а також у передмісті — Софіївській Борщагівці, Крюківщині тощо.
Знайти подібні оголошення можна на ОЛХ — з детальним описом, фотографіями й умовами. Однак з цінами треба бути уважним. Оголошення з подобовою орендою за 6 000 грн дійсне у будні дні, а такий будинок на вихідні одразу стартує від 12 000 грн на чотирьох осіб і плюс 500 грн за кожну додаткову особу. Тобто, якщо ви хочете зняти будинок компанією, то розраховуйте орієнтовно на 20 тисяч грн.
Ціни ще на початку літа були нижчими, але аномальна спека і середина сезону спровокували здорожчання. І середня ціна за добу на оренду будинку з басейном стартує від 25 000 грн.
Звісно, якщо ви орендуєте будинок на одну добу, то для вас важливий басейн і територія. Однак, за ці гроші вам пропонують доволі великі будинки з хорошим ремонтом, кількома спальнями. А деякі з більярдом, сауною та іншими розвагами, але оплачувати їх треба окремо.
Оренда вілли в Іспанії
Їхати на добу в Іспанію з України — це нереальна ідея з точки зору організації часу. Якщо вже планувати туди подорож, то на кілька днів або ж на тиждень. Однак, бюджетна вілла в Іспанії за тиждень обійдеться вам майже так само, як будинок в Києві за добу.
Одна доба відпочинку на віллі в Іспанії стартує від 3 000 грн, а далі зростає в залежності від ремонту та розташування. Якщо ви хочете будинок з видом на море, то його ціна стартує від 8 500 грн за добу. Можна знайти варіанти зі сніданком.
Як ми писали раніше, літній сезон у самому розпалі, але відпочинок біля моря в Україні обмежений через війну та безпекову ситуацію. Чоловікам виїзд за кордон заборонено, тому здебільшого на море за кордон їдуть жінки та діти. Ціни залежать не лише від країн та готелю, а й від дороги.
Новини.LIVE дізналося, куди зручніше всього їхати українцям і скільки коштує тижневий відпочинок за кордоном.
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