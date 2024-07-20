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Дорожче, ніж тиждень в Іспанії — шокуючі ціни за оренду будинку з басейном у Києві лише за день

20 липня 2024 06:52
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Оренда будинку з Басейном у Києві 2024 - ціни та порівняння
Оренда будинку з басейном в Києві подобово. Фото: OLX
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Аномальна спека у столиці породжує бажання бути ближчими до води, тому всі пляжі та басейни міста переповнені, особливо на вихідних. Цього літнього сезону неможливо забронювати через брак місць навіть приватні будинки з басейном. Але якщо вам пощастило знайти вільну дату, то за одну добу відпочинку вам доведеться заплатити середню зарплату по Києву. Відпочити на чиїйсь дачі в столиці дорожче, ніж на віллі в Іспанії. 

Порівняння цін — у матеріалі Новини.LIVE. 

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Оренда будинку з басейном у Києві 

Будинків з басейном у Києві достатньо, чи не в кожному приватному секторі можна знайти подібні пропозиції — на Осокорках, Деміївській, Солом’янці, а також у передмісті — Софіївській Борщагівці, Крюківщині тощо. 

Знайти подібні оголошення можна на ОЛХ — з детальним описом, фотографіями й умовами. Однак з цінами треба бути уважним. Оголошення з подобовою орендою за 6 000 грн дійсне у будні дні, а такий будинок на вихідні одразу стартує від 12 000 грн на чотирьох осіб і плюс 500 грн за кожну додаткову особу. Тобто, якщо ви хочете зняти будинок компанією, то розраховуйте орієнтовно на 20 тисяч грн. 

Оренда дома в Киеве с бассейном
Великий будинок у подобову оренду в Києві з теплим басейном. Фото: OLX

Ціни ще на початку літа були нижчими, але аномальна спека і середина сезону спровокували здорожчання. І середня ціна за добу на оренду будинку з басейном стартує від 25 000 грн.

Оренда дома в Киеве с бассейном
Оренда будинку з басейном в 5 км від метро Славутич. Фото: OLX

Звісно, якщо ви орендуєте будинок на одну добу, то для вас важливий басейн і територія. Однак, за ці гроші вам пропонують доволі великі будинки з хорошим ремонтом, кількома спальнями. А деякі з більярдом, сауною та іншими розвагами, але оплачувати їх треба окремо. 

Оренда дома в Киеве с бассейном
Оренда будинку за 28 000 грн за добу до 16 гостей. Фото: OLX

Оренда вілли в Іспанії 

Їхати на добу в Іспанію з України — це нереальна ідея з точки зору організації часу. Якщо вже планувати туди подорож, то на кілька днів або ж на тиждень. Однак, бюджетна вілла в Іспанії за тиждень обійдеться вам майже так само, як будинок в Києві за добу. 

Оренда виллы в Испании
Оренда бюджетної вілли в Іспанії за добу. Фото: скриншот з OLX 

Одна доба відпочинку на віллі в Іспанії стартує від 3 000 грн, а далі зростає в залежності від ремонту та розташування. Якщо ви хочете будинок з видом на море, то його ціна стартує від 8 500 грн за добу. Можна знайти варіанти зі сніданком.

Оренда виллы в Испании
Оренда вілли в Іспанії з видом на море. Фото:  скриншот з OLX 

Як ми писали раніше, літній сезон у самому розпалі, але відпочинок біля моря в Україні обмежений через війну та безпекову ситуацію. Чоловікам виїзд за кордон заборонено, тому здебільшого на море за кордон їдуть жінки та діти. Ціни залежать не лише від країн та готелю, а й від дороги. 

Новини.LIVE дізналося, куди зручніше всього їхати українцям і скільки коштує тижневий відпочинок за кордоном. 

вихідні відпочинок OLX пляж житло ціни

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