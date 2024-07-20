Аренда дома с Бассейном в Киеве 2024 года - цены и сравнения

Аренда дома с бассейном посуточно в Киеве. Фото: OLX

Аномальная жара в столице порождает желание быть ближе к воде, поэтому все пляжи и бассейны города переполнены, особенно в выходные. В этом летнем сезоне невозможно забронировать из-за нехватки мест даже частные дома с бассейном. Но если вам удалось найти свободную дату, то за одни сутки отдыха вам придется заплатить среднюю зарплату по Киеву. Отдохнуть на чьей-то даче в столице дороже, чем на вилле в Испании.

Сравнение цен — в материале Новини.LIVE.

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Аренда дома с бассейном в Киеве

Домов с бассейном в Киеве достаточно, не в каждом ли частном секторе можно найти подобные предложения — на Осокорках, Демеевской, Соломенке, а также в пригороде — Софиевской Борщаговке, Крюковщине и т.д.

Найти подобные объявления можно на ОЛХ — с подробным описанием, фотографиями и условиями. Однако с ценами нужно быть внимательным. Объявление с посуточной арендой за 6 000 грн действительно в будние дни, а такой дом на выходные сразу стартует от 12 000 грн на четырех человек и плюс 500 грн за каждого дополнительного человека. То есть если вы хотите снять дом компанией, то рассчитывайте ориентировочно на 20 тысяч грн.

Большой дом в аренду посуточно в Киеве с теплым бассейном. Фото: OLX

Цены еще в начале лета были ниже, но аномальная жара и середина сезона спровоцировали удорожание. И средняя цена в сутки на аренду дома с бассейном стартует от 25 000 грн.

Аренда дома с бассейном в 5 км от метро Славутич. Фото: OLX

Конечно, если вы арендуете дом на сутки, то вам важен бассейн и территория. Однако за эти деньги вам предлагают довольно большие дома с хорошим ремонтом, несколькими спальнями. А некоторые с бильярдом, сауной и другими развлечениями, но оплачивать их нужно отдельно.

Аренда дома за 28000 грн в сутки до 16 гостей. Фото: OLX

Аренда виллы в Испании

Ехать на сутки в Испанию из Украины — это нереальная идея с точки зрения организации времени. Если уж планировать туда путешествие, то на несколько дней или на неделю. Однако бюджетная вилла в Испании за неделю обойдется вам почти так же, как дом в Киеве за сутки.

Аренда бюджетной виллы в Испании в сутки. Фото: скриншот из OLX.

Одни сутки отдыха на вилле в Испании стартуют от 3 000 грн, а дальше растут в зависимости от ремонта и расположения. Если вы хотите дом с видом на море, то его цена стартует от 8 500 грн в сутки. Можно найти варианты с завтраком.

Аренда виллы в Испании с видом на море. Фото: скриншот из OLX.

Как мы писали ранее, летний сезон в самом разгаре, но отдых у моря в Украине ограничен из-за войны и ситуации безопасности. Мужчинам выезд за границу запрещен, поэтому в большинстве своем на море за границу едут женщины и дети. Цены зависят не только от стран и гостиниц, но и от дороги.

Новини.LIVE узнало, куда удобнее всего ехать украинцам и сколько стоит недельный отдых за границей.