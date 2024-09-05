ДПСУ затримали групу з дванадцяти ухилянтів біля кордону з Молдовою
Співробітники ДПСУ виявили групу з 12 осіб в прикордонній смузі. Чоловіки намагалися нелегально перетнути кордон з Молдовою через Придністровський сегмент.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України у четвер, 5 вересня.
Намагалися незаконно перетнути кордон
Спроба організована за допомогою одного з телеграм-каналів, який координував адміністратор месенджера, що обіцяв переправити людей за кордон за певну плату. Кожен учасник мав сплатити 120 тисяч гривень за успішне завершення операції.
Однак один з порушників, помітивши прикордонний контроль, спробував втекти, але правоохоронці швидко затримали його разом з іншими учасниками нелегального переправлення.
Всі порушники отримали адміністративні протоколи, а справа передана до суду для подальшого розгляду.
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