ДПСУ затримали групу з дванадцяти ухилянтів біля кордону з Молдовою

Затриманні. Фото: ДПСУ

Співробітники ДПСУ виявили групу з 12 осіб в прикордонній смузі. Чоловіки намагалися нелегально перетнути кордон з Молдовою через Придністровський сегмент.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у четвер, 5 вересня.

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Спроба організована за допомогою одного з телеграм-каналів, який координував адміністратор месенджера, що обіцяв переправити людей за кордон за певну плату. Кожен учасник мав сплатити 120 тисяч гривень за успішне завершення операції.

Затриманний. Фото: ДПСУ

Однак один з порушників, помітивши прикордонний контроль, спробував втекти, але правоохоронці швидко затримали його разом з іншими учасниками нелегального переправлення.

Всі порушники отримали адміністративні протоколи, а справа передана до суду для подальшого розгляду.