ГПСУ задержали группу из двенадцати уклонистов у границы с Молдовой
Сотрудники ГНСУ обнаружили группу из 12 человек в пограничной полосе. Мужчины пытались нелегально пересечь границу с Молдовой через Приднестровский сегмент.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в четверг, 5 сентября.
Пытались незаконно пересечь границу
Попытка организована с помощью одного из телеграмм-каналов, координированного администратором мессенджера, обещавшим переправить людей за границу за определенную плату. Каждый участник должен был оплатить 120 тысяч гривен за успешное завершение сделки.
Однако один из нарушителей, заметив пограничный контроль, попытался скрыться, но правоохранители быстро задержали его вместе с другими участниками нелегальной переправки.
Все нарушители получили административные протоколы, а дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.
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