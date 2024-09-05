ГПСУ задержали группу из двенадцати уклонистов у границы с Молдовой

Задержанные. Фото: ГПСУ

Сотрудники ГНСУ обнаружили группу из 12 человек в пограничной полосе. Мужчины пытались нелегально пересечь границу с Молдовой через Приднестровский сегмент.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в четверг, 5 сентября.

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Попытка организована с помощью одного из телеграмм-каналов, координированного администратором мессенджера, обещавшим переправить людей за границу за определенную плату. Каждый участник должен был оплатить 120 тысяч гривен за успешное завершение сделки.

Задержанный. Фото: ГПСУ

Однако один из нарушителей, заметив пограничный контроль, попытался скрыться, но правоохранители быстро задержали его вместе с другими участниками нелегальной переправки.

Все нарушители получили административные протоколы, а дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.