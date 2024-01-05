ДСНС закликає українців утриматися від купань на Водохреще
Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає людей утриматися від масових купань на Водохреще. Рятувальники нагадують, що в країні діє воєнний стан, тож масові зібрання не на часі задля безпеки кожного, адже це може використати ворог.
Про це повідомляє ДСНС.
Купання на Водохреще
Однак на традиційних локаціях для купань завтра, 6 січня, буде організовано чергування рятувальників.
"Спільно з місцевими органами влади буде розгорнуто понад 218 рятувальних постів. На місцях перебуватиме понад 1 000 рятувальників та 206 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС — понад 700 рятувальників та більше 150 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні.
Правила безпечної поведінки на водоймах:
- занурюватися необхідно в спеціально обладнаних ополонках біля берега;
- категорично забороняється купання під впливом алкоголю;
- перед купанням необхідно розігріти тіло;
- доріжка до ополонки може бути слизькою, ідіть повільно й уважно;
- занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову;
- перебувати у крижаній воді можна не більше десяти секунд;
- купання протипоказане людям при гострих і хронічних захворюваннях;
- якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;
- після занурення розітріть себе махровим рушником, одягніть сухий одяг;
- для уникнення переохолодження випийте гарячого чаю.
Нагадаємо, в Україні на Водохреще деякий час протримається тепла погода. Втім, у частині областей 6 січня пройдуть дощ та мокрий сніг.
Також ми писали, цьогоріч українці вперше святкуватимуть релігійне свято Водохреща 6 січня. Його головною традицією є хрещенське купання в освяченій ополонці, або купелі. Новини.LIVE розповіли, де цьогоріч кияни можуть вшанувати традицію та зануритися в ополонку.
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