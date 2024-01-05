Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow ДСНС закликає українців утриматися від купань на Водохреще arrow

ДСНС закликає українців утриматися від купань на Водохреще

5 січня 2024 21:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ДСНС закликає українців утриматися від купань на Водохреще
Купання на Водохреще. Фото: vn.20minut
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає людей утриматися від масових купань на Водохреще. Рятувальники нагадують, що в країні діє воєнний стан, тож масові зібрання не на часі задля безпеки кожного, адже це може використати ворог.

Про це повідомляє ДСНС.

Читайте також:

Купання на Водохреще

Однак на традиційних локаціях для купань завтра, 6 січня, буде організовано чергування рятувальників.

"Спільно з місцевими органами влади буде розгорнуто понад 218 рятувальних постів. На місцях перебуватиме понад 1 000 рятувальників та 206 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС — понад 700 рятувальників та більше 150 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні.

null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Правила безпечної поведінки на водоймах:

  • занурюватися необхідно в спеціально обладнаних ополонках біля берега;
  • категорично забороняється купання під впливом алкоголю;
  • перед купанням необхідно розігріти тіло;
  • доріжка до ополонки може бути слизькою, ідіть повільно й уважно;
  • занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову;
  • перебувати у крижаній воді можна не більше десяти секунд;
  • купання протипоказане людям при гострих і хронічних захворюваннях;
  • якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;
  • після занурення розітріть себе махровим рушником, одягніть сухий одяг;
  • для уникнення переохолодження випийте гарячого чаю.
null
Правила безпечної поведінки на водоймах. Фото: ДСНС

Нагадаємо, в Україні на Водохреще деякий час протримається тепла погода. Втім, у частині областей 6 січня пройдуть дощ та мокрий сніг.

Також ми писали, цьогоріч українці вперше святкуватимуть релігійне свято Водохреща 6 січня. Його головною традицією є хрещенське купання в освяченій ополонці, або купелі. Новини.LIVE розповіли, де цьогоріч кияни можуть вшанувати традицію та зануритися в ополонку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі