ДСНС закликає українців утриматися від купань на Водохреще

Купання на Водохреще. Фото: vn.20minut

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає людей утриматися від масових купань на Водохреще. Рятувальники нагадують, що в країні діє воєнний стан, тож масові зібрання не на часі задля безпеки кожного, адже це може використати ворог.

Про це повідомляє ДСНС.

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Купання на Водохреще

Однак на традиційних локаціях для купань завтра, 6 січня, буде організовано чергування рятувальників.

"Спільно з місцевими органами влади буде розгорнуто понад 218 рятувальних постів. На місцях перебуватиме понад 1 000 рятувальників та 206 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС — понад 700 рятувальників та більше 150 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Правила безпечної поведінки на водоймах:

занурюватися необхідно в спеціально обладнаних ополонках біля берега;

категорично забороняється купання під впливом алкоголю;

перед купанням необхідно розігріти тіло;

доріжка до ополонки може бути слизькою, ідіть повільно й уважно;

занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову;

перебувати у крижаній воді можна не більше десяти секунд;

купання протипоказане людям при гострих і хронічних захворюваннях;

якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;

після занурення розітріть себе махровим рушником, одягніть сухий одяг;

для уникнення переохолодження випийте гарячого чаю.

Правила безпечної поведінки на водоймах. Фото: ДСНС

Нагадаємо, в Україні на Водохреще деякий час протримається тепла погода. Втім, у частині областей 6 січня пройдуть дощ та мокрий сніг.

Також ми писали, цьогоріч українці вперше святкуватимуть релігійне свято Водохреща 6 січня. Його головною традицією є хрещенське купання в освяченій ополонці, або купелі. Новини.LIVE розповіли, де цьогоріч кияни можуть вшанувати традицію та зануритися в ополонку.