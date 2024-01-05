ГСЧС призывает украинцев воздержаться от купаний на Крещение
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает людей воздержаться от массовых купаний на Крещение. Спасатели напоминают, что в стране действует военное положение, поэтому массовые собрания не ко времени для безопасности каждого, ведь это может использовать враг.
Об этом сообщает ГСЧС.
Купание на Крещение
Однако на традиционных локациях для купаний завтра, 6 января, будет организовано дежурство спасателей.
"Совместно с местными органами власти будет развернуто более 218 спасательных постов. На местах будет находиться более 1 000 спасателей и 206 единиц техники, в том числе от ГСЧС — более 700 спасателей и более 150 единиц техники", — говорится в сообщении.
Правила безопасного поведения на водоемах:
- погружаться необходимо в специально оборудованных прорубях у берега;
- категорически запрещается купание под влиянием алкоголя;
- перед купанием необходимо разогреть тело;
- дорожка к проруби может быть скользкой, идите медленно и внимательно;
- погружаться лучше всего по шею, не замочив голову;
- находиться в ледяной воде можно не больше десяти секунд;
- купание противопоказано людям при острых и хронических заболеваниях;
- если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;
- после погружения разотрите себя махровым полотенцем, наденьте сухую одежду;
- во избежание переохлаждения выпейте горячий чай.
Напомним, в Украине на Крещение некоторое время продержится теплая погода. Однако в части областей 6 января пройдут дождь и мокрый снег.
Также мы писали, в этом году украинцы впервые будут праздновать религиозный праздник Крещения 6 января. Его главной традицией является крещенское купание в освященной проруби, или купели. Новини.LIVE рассказали, где в этом году киевляне могут почтить традицию и погрузиться в прорубь.
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