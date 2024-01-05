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ГСЧС призывает украинцев воздержаться от купаний на Крещение

5 января 2024 21:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ГСЧС призывает украинцев воздержаться от купаний на Крещение
Купание на Крещение. Фото: vn.20minut
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает людей воздержаться от массовых купаний на Крещение. Спасатели напоминают, что в стране действует военное положение, поэтому массовые собрания не ко времени для безопасности каждого, ведь это может использовать враг.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Однако на традиционных локациях для купаний завтра, 6 января, будет организовано дежурство спасателей.

"Совместно с местными органами власти будет развернуто более 218 спасательных постов. На местах будет находиться более 1 000 спасателей и 206 единиц техники, в том числе от ГСЧС — более 700 спасателей и более 150 единиц техники", — говорится в сообщении.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Правила безопасного поведения на водоемах:

  • погружаться необходимо в специально оборудованных прорубях у берега;
  • категорически запрещается купание под влиянием алкоголя;
  • перед купанием необходимо разогреть тело;
  • дорожка к проруби может быть скользкой, идите медленно и внимательно;
  • погружаться лучше всего по шею, не замочив голову;
  • находиться в ледяной воде можно не больше десяти секунд;
  • купание противопоказано людям при острых и хронических заболеваниях;
  • если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;
  • после погружения разотрите себя махровым полотенцем, наденьте сухую одежду;
  • во избежание переохлаждения выпейте горячий чай.
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Правила безопасного поведения на водоемах. Фото: ГСЧС

Напомним, в Украине на Крещение некоторое время продержится теплая погода. Однако в части областей 6 января пройдут дождь и мокрый снег.

Также мы писали, в этом году украинцы впервые будут праздновать религиозный праздник Крещения 6 января. Его главной традицией является крещенское купание в освященной проруби, или купели. Новини.LIVE рассказали, где в этом году киевляне могут почтить традицию и погрузиться в прорубь.

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