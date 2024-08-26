Дуда назвав загальну суму військової допомоги, яку Польща надала Україні

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Reuters

Польща надала Україні військову допомогу на суму близько 3 мільярдів доларів від початку масштабного вторгнення Росії. Зокрема, Польща передала Україні близько 400 танків.

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда, передає Polskie Radio.

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Загальна сума допомоги Україні, що включає військову, гуманітарну та інші види підтримки, становить близько 3,3% від внутрішнього валового продукту Польщі, що дорівнює приблизно 100 мільярдам злотих (орієнтовно 25 мільярдам доларів).

"Це справді величезні суми. 12 мільярдів злотих (3 млрд доларів. — Ред.) лише військової допомоги, тому ми справді дуже багато дали Україні з огляду на наші можливості", — підкреслив Дуда.

Президент також уточнив, що Польща передала Україні близько 400 танків, включаючи Т-72, PT-91 Twardy і Leopard. Загалом українські збройні сили отримали понад тисячу одиниць важкої техніки. Польща також надала Україні колісні бронетранспортери Rosomak, гаубиці Krab, 10 винищувачі МіГ-29 та 10 вертольотів.