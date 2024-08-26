Дуда назвав загальну суму військової допомоги, яку Польща надала Україні

Дуда озвучив загальну вартість військової допомоги, яку Польща надала Україні
Польща надала Україні військову допомогу на суму близько 3 мільярдів доларів від початку масштабного вторгнення Росії. Зокрема, Польща передала Україні близько 400 танків.
Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда, передає Polskie Radio.
Польська військова допомога Україні
Загальна сума допомоги Україні, що включає військову, гуманітарну та інші види підтримки, становить близько 3,3% від внутрішнього валового продукту Польщі, що дорівнює приблизно 100 мільярдам злотих (орієнтовно 25 мільярдам доларів).
"Це справді величезні суми. 12 мільярдів злотих (3 млрд доларів. — Ред.) лише військової допомоги, тому ми справді дуже багато дали Україні з огляду на наші можливості", — підкреслив Дуда.
Президент також уточнив, що Польща передала Україні близько 400 танків, включаючи Т-72, PT-91 Twardy і Leopard. Загалом українські збройні сили отримали понад тисячу одиниць важкої техніки. Польща також надала Україні колісні бронетранспортери Rosomak, гаубиці Krab, 10 винищувачі МіГ-29 та 10 вертольотів.
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