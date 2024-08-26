Дуда назвал общую сумму военной помощи, которую Польша предоставила Украине

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Reuters

Польша предоставила Украине военную помощь на сумму около 3 миллиардов долларов после начала масштабного вторжения России. В частности, Польша передала Украине около 400 танков.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает Polskie Radio.

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Общая сумма помощи Украине, включающая военную, гуманитарную и другие виды поддержки, составляет около 3,3% от внутреннего валового продукта Польши, что составляет примерно 100 миллиардов злотых (ориентировочно 25 миллиардов долларов).

"Это действительно огромные суммы. 12 миллиардов злотых (3 млрд долларов. — Ред.) только военной помощи, поэтому мы действительно очень многое дали Украине, учитывая наши возможности", — подчеркнул Дуда.

Президент также уточнил, что Польша передала Украине около 400 танков, включая Т-72, PT-91 Twardy и Leopard. В целом украинские вооруженные силы получили более тысячи единиц тяжелой техники. Польша также предоставила Украине колесные бронетранспортеры Rosomak, гаубицы Krab, 10 истребителей МиГ-29 и 10 вертолетов.