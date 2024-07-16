Під яку заставу випустять полковника СБУ Романа Червінського та в чому його звинувачують

Роман Червінський після оголошення рішення судді. Фото: Скриншот

Апеляційний суд Кропивницького розглянув клопотання адвокатів полковника СБУ Романа Червінського і погодився відпустити його під заставу у 9 млн 83 тис. гривень. Проте гроші треба внести до 4 серпня, а за словами адвокатів прямо зараз такої суми підзахисний внести не може.

Про це 15 липня, у понеділок повідомляє "Суспільне".

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Якщо Червінський, чи його представники внесуть відповідну заставу, то за рішенням судді, він має надалі перебувати за місцем своєї реєстрації. Також йому заборонено спілкуватись за свідками чи потерпілими у кримінальному провадженні.

Роман Червінський заявив, що не знає, чи знайдуть таку суму за такий короткий час. те сами підтвердив його адвокат Андрій Йосипов.

"Якщо спитати, чи готові ми тут і зараз вносити цю суму – ні, не готові. Але це перший і дуже-дуже важливий крок – хоча б визначення суми застави. Я вважаю це суттєвою перемогою, з врахуванням того, як ми півтора року боролися", — зазначив адвокат.

В чому звинувачують Романа Червінського

Полковника СБУ Романа Червінського у квітні 2023 року звинуватили у проведенні невдалої операції, результатом якої став удар російських окупантів по аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області у липні 2022 року.

За даними слідства, російський пілот, якого намагався завербувати Червінський, отримав від нього координати особового складу та техніки на аеродромі. після чого був нанесений ракетний удар по цих координатах, а в результаті загинула одна людина і ще 17 були поранені.

Сам екс-розвідник називає звинувачення політичним замовленням та помстою за те, що оприлюднив у 2021 році інформацію про зрадницькі дії на рівні Офісу президента, які дозволили зірвати операцію у затриманні членів ПВК "Вагнер", що мали літаком долати повітряний простір України.

Нагадаємо, одразу двох суддів Київського районного суду Одеси визнано такими, що не відповідають критеріям доброчесності та професійної етики.

А працівники ДБР викрили командира на одному з суден, який заробляв на своїх підлеглих. Він вимагав гроші за те, аби моряки мали змогу піти у відпустку.