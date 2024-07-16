Под какой залог будет выпущен полковник СБУ Роман Червинский и в чем его обвиняют

Роман Червинский после оглашения решения судьи. Фото: Скриншот

Апелляционный суд Кропивницкого рассмотрел ходатайство адвокатов полковника СБУ Романа Червинского и согласился отпустить его под залог в 9 млн. 83 тыс. гривен. Однако деньги нужно внести до 4 августа, а по словам адвокатов, прямо сейчас такой суммы подзащитный внести не может.

Об этом 15 июля, в понедельник сообщает "Суспільне".

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Если Червинский, или его представители внесут соответствующий залог, то по решению судьи он должен в дальнейшем находиться по месту своей регистрации. Также ему запрещено общаться со свидетелям или потерпевшим в уголовном производстве.

Роман Червинский заявил, что не знает, найдет ли такую сумму за столь короткое время. Это же подтвердил его адвокат Андрей Иосифов.

"Если спросить, готовы ли мы здесь и сейчас вносить эту сумму – нет, не готовы. Но это первый и очень-очень важный шаг – хотя бы определение суммы залога. Я считаю это существенной победой, с учетом того, как мы полтора года боролись", — отметил адвокат.

В чем обвиняют Романа Червинского

Полковник СБУ Роман Червинский в апреле 2023 года был обвинен в проведении неудачной операции, результатом которой стал удар российских оккупантов по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области в июле 2022 года.

По данным следствия, российский пилот, которого пытался завербовать Червинский, получил от него координаты личного состава и техники на аэродроме. После чего был нанесен ракетный удар по этим координатам, а в результате погиб один человек и еще 17 были ранены.

Сам экс-разведчик называет обвинение политическим заказом и местью за то, что обнародовал в 2021 году информацию о предательских действиях на уровне Офиса президента, которые позволили сорвать операцию по задержанию членов ППК "Вагнер", собиравшихся лететь самолетом через воздушное пространство Украины.

Напомним, сразу два судьи Киевского районного суда Одессы признаны не соответствующими критериям добродетели и профессиональной этики.

А работники ДБР разоблачили командира на одном из судов, зарабатывавшего на своих подчиненных. Он требовал деньги за то, чтобы моряки могли уйти в отпуск.