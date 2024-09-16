Резніченко може вийти під заставу у розмірі 30 млн грн

Ексголові Дніпропетровської ОВА Резніченку обрали запобіжний захід
Вищий антикорупційний суд обрав ексочільнику Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку запобіжний захід. Його підозрюють у зловживаннях владою, які пов'язані з ремонтом доріг в області.
Про це прессекретарка САП Ольга Постолюк у коментарі Укрінформу у понеділок, 16 вересня.
Справа Резніченка
ВАКС обрав запобіжний захід для експосадовця у вигляді застави 30 мільйонів гривень та низки обов'язків, які він має виконувати:
- здати паспорти для виїзду за кордон;
- не відлучатися з місця проживання;
- прибувати на виклик слідства.
Як відомо, 12 вересня правоохоронці повідомили Резніченку про підозру у справі про заподіяння збитків державі під час ремонту доріг в умовах воєнного стану на загальну суму 286 мільйонів гривень.
Крім того, підозри оголосили ексзаступнику голови, екскерівнику департаменту, ексначальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА та керівнику суб’єкта господарської діяльності.
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