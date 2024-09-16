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Ексголові Дніпропетровської ОВА Резніченку обрали запобіжний захід

16 вересня 2024 22:47
Євгенія Брюховецька - редактор
Резніченко може вийти під заставу у розмірі 30 млн грн
Ексголова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Вищий антикорупційний суд обрав ексочільнику Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку запобіжний захід. Його підозрюють у зловживаннях владою, які пов'язані з ремонтом доріг в області.

Про це прессекретарка САП Ольга Постолюк у коментарі Укрінформу у понеділок, 16 вересня.

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ВАКС обрав запобіжний захід для експосадовця у вигляді застави 30 мільйонів гривень та низки обов'язків, які він має виконувати:

  • здати паспорти для виїзду за кордон;
  • не відлучатися з місця проживання;
  • прибувати на виклик слідства.

Як відомо, 12 вересня правоохоронці повідомили Резніченку про підозру у справі про заподіяння збитків державі під час ремонту доріг в умовах воєнного стану на загальну суму 286 мільйонів гривень. 

Крім того, підозри оголосили ексзаступнику голови, екскерівнику департаменту, ексначальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА  та керівнику суб’єкта господарської діяльності.

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Дніпропетровська область застава ВАКС Валентин Резніченко війна в Україні

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