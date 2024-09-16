Резниченко может выйти под залог в размере 30 млн грн

Экс-глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Фото: ОП

Высший антикоррупционный суд избрал экс- главе Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко меру пресечения. Его подозревают в злоупотреблениях властями, связанными с ремонтом дорог в области.

Об этом пресс-секретарь САП Ольга Постолюк сказала в комментарии Укринформу в понедельник, 16 сентября.

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ВАКС избрал меру пресечения для экс-чиновника в виде залога 30 миллионов гривен и ряда обязанностей, которые он должен выполнять:

сдать паспорта для выезда за границу;

не отлучаться с места жительства;

прибывать по вызову следствия.

Как известно, 12 сентября правоохранители сообщили Резниченко о подозрении по делу о причинении ущерба государству во время ремонта дорог в условиях военного положения на общую сумму 286 миллионов гривен.

Кроме того, подозрения объявили экс-заместителю председателя, экс-руководителю департамента, экс-начальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА и руководителю субъекта хозяйственной деятельности.