Резниченко может выйти под залог в размере 30 млн грн

Экс-главе Днепропетровской ОВА Резниченко избрали меру пресечения
Высший антикоррупционный суд избрал экс- главе Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко меру пресечения. Его подозревают в злоупотреблениях властями, связанными с ремонтом дорог в области.
Об этом пресс-секретарь САП Ольга Постолюк сказала в комментарии Укринформу в понедельник, 16 сентября.
Дело Резниченко
ВАКС избрал меру пресечения для экс-чиновника в виде залога 30 миллионов гривен и ряда обязанностей, которые он должен выполнять:
- сдать паспорта для выезда за границу;
- не отлучаться с места жительства;
- прибывать по вызову следствия.
Как известно, 12 сентября правоохранители сообщили Резниченко о подозрении по делу о причинении ущерба государству во время ремонта дорог в условиях военного положения на общую сумму 286 миллионов гривен.
Кроме того, подозрения объявили экс-заместителю председателя, экс-руководителю департамента, экс-начальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА и руководителю субъекта хозяйственной деятельности.
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