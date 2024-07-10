Всеволода Князєва піймали на кордоні з Румунією

Ексголова Верховного Суду України Всеволод Князєв. Фото: соцмережі

Колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва піймали на Закарпатті, до кордону з Румунії ексголові залишався один кілометр. Затримали Князєва прикордонники в селі Солотвино.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram в середу, 10 липня.

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Допис Віталія Глаголи. Фото: скриншот

Де піймали Всеволода Князєва

Князєв втратив посаду голови суду після затримання НАБУ у зв'язку з отриманням хабаря у 2,7 млн доларів у травні 2023 року. Нещодавно суд випустив його під заставу 18 млн гривень.

"Наразі Князєв перебуває на відділі прикордонної служби "Солотвино". Уточнюється мета перебування поблизу державного кордону та перевіряється версія щодо можливої спроби незаконного перетину державного кордону України", — пише Глагола.

Зазначається, що ексголова верховного суду їхав в авто Voskswagen як пасажир.

Нагадаємо, у Національному агентстві з питань запобігання корупції склали протокол про адміністративне правопорушення щодо колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Він орендував елітну квартиру на понад 130 кв.м за 1 тисячу гривень.

Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв вийшов із СІЗО 31 січня 2024 року: за нього було внесено заставу понад 18 млн гривень.