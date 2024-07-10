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Эксглаву Верховного суда Князева поймали на границе с Румынией, — СМИ

10 июля 2024 22:50
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Всеволода Князева поймали на границе с Румынией
Экспредседатель Верховного суда Украины Всеволод Князев. Фото: соцсети
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Бывшего председателя Верховного суда Князева поймали в Закарпатье, до границы с Румынией эксголове оставался один километр. Задержали Князева пограничники в селе Солотвино.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram в среду, 10 июля.

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Князев потерял должность главы суда после задержания НАБУ в связи с получением взятки в $2,7 млн в мае 2023 года. Недавно суд выпустил его под залог 18 миллионов гривен после года в след.

По данным журналиста, в настоящее время Князев находится в отделе пограничной службы "Солотвино". Уточняется цель пребывания вблизи государственной границы и проверяется версия о возможной попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.

Эксглава верховного суда ехал в авто Voskswagen в качестве пассажира.

граница пограничники

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