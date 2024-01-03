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Екскерівнику донецької катівні "Ізоляція" оголосили вирок

3 січня 2024 14:12
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Екскерівнику донецької катівні "Ізоляція" оголосили вирок
Колишній начальник катівні "Ізоляція" в Донецьку Денис Куликовський в залі суду. Фото: Суспільне
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок екскерівнику катівні "Ізоляція" Денису Куликовському ("Паличу"). Він проведе за ґратами 15 років. 

Про це повідомляє Суспільне.

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Сьогодні вранці Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок Денису Куликовському у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Початок виконання вироку рахувати з 9 листопада 2021 року.

Його визнали винним за трьома статтями:

  • Стаття 258. Терористичний акт;
  • Стаття 28. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією;
  • Стаття 438. Порушення законів та звичаїв війни Ч.1. Жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій — караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Водночас правозахисниця Олександра Матвійчук, яка перебувала в залі суду, після оголошення вироку заявила, що ката повинні були засудити до довічного ув'язнення і вона буде добиватися цього рішення.  

Що відомо про Куликівського

За даними сайту Миротворець, Денис Павлович Куликовський народився 8 серпня 1984 року. Приєднався до терористів ДНР в 2014 році, контролював відділення охорони відділу матеріально-технічного забезпечення МДБ "ДНР". До лютого 2018 року керував Донецькою в'язницею "Ізоляція", після чого нею керувати почав росіянин з позивним "Кузьмич", а його заступником став Юрій Кривонос з позивним Юра-танкіст.

Журналістам вдалося дізнатися, що у головного ката "ДНР" є батьки, колишня дружина і рідна сестра, яка заявила, що не знає чоловіка на фото, хоча в школі стверджують, що Денис Куликовський був добрим і чуйним хлопцем.

Що відомо про катівню "Ізоляція"

"Ізоляція" — в'язниця-катівня гібридної армії РФ на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку. З липня 2014-го її зайняли бойовики батальйону Схід і спецслужби РФ. Через катівню пройшли близько 3 500 осіб, половина з яких — цивільні. 

Вироки, за якими утримувані перебувають в "Ізоляції", виносять незаконними судами "ДНР", відомі численні випадки тортур. Переважно в "Ізоляції" утримують проукраїнських полонених.

 Нагадаємо, Дениса Куликова затримали у Києві ще в листопаді 2021 року. Вже через  декілька днів Служба безпеки опублікувала деякі свідчення колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", який очолював незаконну в'язницю "Ізоляція". На допиті чоловік розповів про своїх кураторів і подільників, які катували і вибивали свідчення з незаконно затриманих людей. 

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