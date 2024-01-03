Экс-начальнику донецкой пыточной "Изоляция" объявили приговор

Бывший начальник застенки "Изоляция" в Донецке Денис Куликовский в зале суда. Фото: Суспільне

Сегодня Шевченковский районный суд Киева объявил приговор экс-керовщику застенки "Изоляция" Денису Куликовскому ("Паличу"). Он проведет за решеткой 15 лет.

Об этом сообщает Суспільне.

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Сегодня утром Шевченковский районный суд Киева объявил приговор Денису Куликовскому в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Начало исполнения приговора считать с 9 ноября 2021 года.

Его признали виновным по трем статьям:

Статья 258. Террористический акт;

Террористический акт; Статья 28 . Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;

. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией; Статья 438. Нарушение законов и обычаев войны Ч.1. Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренные международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также предание приказа о совершении таких действий — наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

В то же время правозащитница Александра Матвийчук, которая находилась в зале суда, после оглашения приговора заявила, что"Палича" должны были приговорить к пожизненному заключению и она будет добиваться этого решения.

Что известно о Куликовском

По данным сайта Миротворец, Денис Павлович Куликовский родился 8 августа 1984 года. Присоединился к террористам ДНР в 2014 году, контролировал отделение охраны отдела материально-технического обеспечения МДБ "ДНР". До февраля 2018 года руководил Донецкой тюрьмой "Изоляция", после чего ею руководить начал россиянин с позывным "Кузьмич", а его заместителем стал Юрий Кривонос с позывным Юра-танкист.

Журналистам удалось узнать, что у главного палача "ДНР" есть родители, бывшая жена и родная сестра, заявившая, что не знает мужа на фото, хотя в школе утверждают, что Денис Куликовский был хорошим и отзывчивым парнем.

Что известно о застенке "Изоляция"

"Изоляция" — тюрьма-пыточная гибридной армии РФ на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С июля 2014 года ее заняли боевики батальона Восток и спецслужбы РФ. Через застенку прошли около 3 500 человек, половина из которых — гражданские.

Приговоры, по которым находящиеся в "Изоляции", выносят незаконными судами "ДНР", известны многочисленные случаи пыток. Преимущественно в "Изоляции" содержатся проукраинские пленные.

Напомним, что Денис Куликов был задержан в Киеве еще в ноябре 2021 года. Уже через несколько дней Служба безопасности опубликовала некоторые показания бывшего боевика террористической организации "ДНР", возглавлявшего незаконную тюрьму "Изоляция". На допросе мужчина рассказал о своих кураторах и подельниках, которые пытали и выбивали показания из незаконно задержанных людей.