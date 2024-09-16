Що ексочільник полку "Азов" Максим Жорін думає щодо проведення ЛГБТ-автопробігу в Харкові 15 вересня

ЛГБТ-пробіг у Харкові 15 вересня. Фото: Кристина Пашкіна

Проведення ЛГБТ-заходів під час повномасштабної війни є неприпустимими. Особливо ж недоречно проводити їх у Харкові, який постійно зазнає ворожих ударів.

Про це в неділю, 15 вересня, написав у своєму Telegram-каналі заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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"Будь-які ЛГБТ-заходи особливо зараз — пробіги, марші, паради — максимально недоречне й деструктивне явище. Ще й в Харкові, який постійно, зокрема прямо сьогодні, потерпає від ракет та КАБів", — зазначив ексочільник "Азова".

Також він додав, що не розуміє, навіщо це роблять ЛГБТ-організації та чому на таке дає дозвіл місцева влада.

Що відомо про ЛГБТ-пробіг у Харкові

У неділю, 15 вересня, в Харкові вшосте відбувся "ХарківПрайд". Захід пройшов в автомобільному форматі: колони з 13 автівок за участю близько 60 людей проїхали одним із головних проспектів. Учасники пробігу ставили собі за мету нагадати про важливість забезпечення прав людини, а також необхідність міжнародної підтримки для захисту та відновлення Харкова.

Участь в автопробігу взяли зокрема ЛГБТ-військовослужбовці. Марш тривав пів години. За цей час учасники подолали п'ять кілометрів.