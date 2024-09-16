Что экс-глава полка "Азов" Максим Жорин думает о проведении ЛГБТ-автопробега в Харькове 15 сентября

ЛГБТ-пробег в Харькове 15 сентября Фото: Кристина Пашкина

Проведение ЛГБТ-мероприятий во время полномасштабной войны недопустимо. Особенно неуместно проводить их в Харькове, который постоянно испытывает вражеские удары.

Об этом в воскресенье, 15 сентября, написал в своем Telegram-канале заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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"Любые ЛГБТ-мероприятия особенно сейчас — пробеги, марши, парады — максимально неуместное и деструктивное явление. Еще и в Харькове, который постоянно, в частности прямо сегодня, страдает от ракет и КАБов", — отметил экс-глава "Азова".

Также он добавил, что не понимает, зачем это делают ЛГБТ-организации и почему на это дают разрешение местные власти.

Что известно о ЛГБТ-пробеге в Харькове

В воскресенье, 15 сентября, в Харькове в шестой раз состоялся "ХарьковПрайд". Мероприятие прошло в автомобильном формате: колонны из 13 автомобилей с участием около 60 человек проехали по одному из главных проспектов. Участники пробега ставили своей целью напомнить о важности обеспечения прав человека, а также о необходимости международной поддержки для защиты и восстановления Харькова.

Участие в автопробеге в частности взяли ЛГБТ-военнослужащие. Марш длился полчаса. За это время участники преодолели пять километров.