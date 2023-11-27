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Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

27 листопада 2023 13:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Екскомандир полку "Азов", заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін відреагував на заяву народної депутатки Мар'яни Безуглої. Вона вимагає відставки Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, бо він "не має плану війни".

На її слова Жорін відреагував у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, депутати, які не мають жодного стосунку до війська й носять військову форму — ганьблять своїми діями всю країну.

"Окремі депутати, які не мають та ніколи не мали жодного стосунку до війська, більше того - ганьблять своїми діями всю країну — ходять у формі чи в мілітарі. Або ж обговорюють події на фронті, військові рішення, продукують якісь ідіотські ініціативи", — написав Жорін.

Військовий наголосив, що всім було б набагато краще, якби "дурні, некомпетентні і неадекватні люди не пхали свій ніс в справи мобілізації, війни та військових". 

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Скриншот допису Жоріна

Нагадаємо, що вчора, 26 листопада, народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала допис у Facebook, де заявила, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг надати план задуму війни на 2024 рік. Тому вона вимагає відставки очільника армії.

Згодом представник президента у Верховній Раді, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський прокоментував заяву Мар'яни Безуглої. За словами Веніславського, її перебування в Комітеті може становити загрозу нацбезпеці, а її поведінка є неприпустимою.

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