Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой по отставке Залужного

Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: соцсети

Экс-командир полка "Азов", заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин отреагировал на заявление народного депутата Марьяны Безуглой. Она требует отставки Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, потому что у него нет плана войны.

На ее слова Жорин отреагировал в своем Telegram-канале.

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По его словам, депутаты, не имеющие никакого отношения к войску и носящие военную форму, позорят своими действиями всю страну.

"Отдельные депутаты, которые не имеют и никогда не имели никакого отношения к войску, более того - позорят своими действиями всю страну - ходят в форме или в милитаре. Или обсуждают события на фронте, военные решения, продуцируют какие-то идиотские инициативы", — написал Жорин.

Военный подчеркнул, что всем было бы гораздо лучше, если бы "глупые, некомпетентные и неадекватные люди не совали свой нос в дела мобилизации, войны и военных".

Скриншот поста Жорина

Напомним, что вчера, 26 ноября, народная депутат Марьяна Безуглая опубликовала сообщение в Facebook, где заявила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог предоставить план замысла войны на 2024 год. Поэтому она требует отставки главы армии.

Впоследствии представитель президента в Верховной Раде, член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат Федор Вениславский прокомментировал заявление Марьяны Безуглой. По словам Вениславского, ее пребывание в Комитете может представлять угрозу нацбезопасности, а ее поведение недопустимо.