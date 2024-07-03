Скандал із лікарем-ветераном на протезах в Одесі — реакція екскомандиру Азова

Чоловік облаяв ветерана. Фото: скриншот

В Одесі чоловік облаяв ветеринарного лікаря, який втратив ноги на війні. Екскомандир полку"Азов" Максим Жорін заявив, що подібні випадки повинні каратися українським суспільством.

Про це заступник командира Третьої штурмової бригади повідомив в Telegram в середу, 3 липня.

Читайте також:

Жорін про скандал в Одесі

Жорін заявив, що такі ситуації, особливо коли ідеться про людей з пораненнями, повинні бути осуджені самим українським суспільством, а не тільки ветеранами та військовими. Він додав, що в суспільстві має бути максимальний рівень нетерпимості до таких проявів неповаги до ветеранів.

"Будь-які подібні випадки — тим більше коли людина з пораненнями — мають каратись не самими ветеранами та військовими, а в першу чергу українським суспільством", — написав військовий.

Нагадаємо, в Одесі стався неприємний інцидент із військовим, який отримав поранення ніг на фронті та після протезування повернувся до своєї професії ветеринара. До нього в кабінет прийшов клієнт із собакою, але як тільки побачив, що ветеринар має протези ніг, то послав його й пішов геть.

Раніше в Одесі водій маршрутного таксі не зупинився на потребу пасажирки, яка хотіла вийти з транспорту в неустановленому місці. Маршрутка поїхала далі, проте жінка почала нецензурно лаятись на адресу водія та відіслала "боронити Одесу" на фронті.