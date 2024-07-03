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Экс-командир Азова Жорин прокомментировал скандал с ветврачом-ветераном в Одессе

3 июля 2024 16:04
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Бригадир София
редактор
Скандал с врачом-ветераном на протезах в Одессе — реакция экс-командира Азова
Муж обругал ветерана. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Одессе мужчина обругал ветеринарного врача, потерявшего ноги на войне. Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что подобные случаи должны наказываться украинским обществом.

Об этом заместитель командира Третьей штурмовой бригады сообщил в Telegram в среду, 3 июля.

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Жорин заявил, что такие ситуации, особенно, когда речь идет о людях с ранениями, должны быть осуждены самим украинским обществом, а не только ветеранами и военными. Он добавил, что в обществе должен быть максимальный уровень нетерпимости к таким проявлениям неуважения к ветеранам.

"Любые подобные случаи — тем более когда человек с ранениями — должны наказываться не самими ветеранами и военными, а в первую очередь украинским обществом", — написал военный.

Напомним, в Одессе произошел неприятный инцидент с военным, получивший ранение ног на фронте и после протезирования вернувшимся к своей профессии ветеринара. К нему в кабинет пришел клиент с собакой, но как только увидел, что ветеринар имеет протезы ног, послал его и ушел.

Ранее в Одессе водитель маршрутного такси не остановился на нужде пассажирки, которая хотела выйти из транспорта в неустановленном месте. Маршрутка поехала дальше, однако женщина начала нецензурно ругаться в адрес водителя и отправила "защищать Одессу" на фронте.

Одесса скандал Украина Одесская область ветераны полк "Азов" война в Украине Максим Жорин

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